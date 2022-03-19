Про це розповів колишній капітан літака Дмитро Антонов. Він зазначив, що керівництво цього аеропорту незадовго після вторгнення нібито втекло з країни.

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Хто пропонував перебазувати флот

Чоловік повідомив, що за день до знищення судна, 26 лютого, надійшла пропозиція про його перегін. Тоді НАТО і NSPA, пропонували перебазувати флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем і запчастинами. Проте відповіді на цю пропозицію так і не було.

Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топменеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS.

– сказав екскапітан.

Він також припустив, що причиною бездіяльності могли бути зв'язки працівників Держпідприємства з Росією. Проте наразі це ніяк не коментували ні в "Антонов", ні правоохоронці.

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Головне про влучання ракети в літак

Російські окупанти знищили флагман української авіації на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом. У літак влучила ворожа ракета. У мережі одразу почали писати, що загарбники ніколи не знищать нашу мрію, які б літаки не руйнували.



Рефлексія щодо цієї події / Картина Андрія Єрмоленка

Як наслідок пошкодження настільки серйозні, що вартість відновлення навіть неможливо оцінити. Слід зауважити, що легендарному літаку "Мрія" належить кілька світових рекордів.

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