Об этом рассказал бывший капитан самолета Дмитрий Антонов. Он отметил, что руководство этого завода незадолго после вторжения якобы сбежало из страны.
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Кто предлагал перебазировать флот
Мужчина сообщил, что за день до уничтожения судна, 26 февраля, поступило предложение о его перегоне. Тогда НАТО и NSPA, предлагали перебазировать флот в Лейпциге со всем персоналом, экипажем и запчастями. Однако ответа на это предложение так и не последовало.
Я считаю, что не было принято решение о перегоне, потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS,
– сказал экс-капитан.
Он также предположил, что причиной бездействия могли стать связи работников Госпредприятия с Россией. Однако пока это никак не комментировали ни в "Антонов", ни правоохранители.
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Главное о попадании ракеты в самолет
Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом. В самолет попала вражеская ракета. В сети сразу начали писать, что захватчики никогда не уничтожат нашу мечту, какие бы самолеты не разрушали.
Рефлексия по поводу этого события / Картина Андрея Ермоленко
Как следствие повреждения настолько серьезны, что стоимость обновления даже невозможно оценить. Следует отметить, что легендарному самолету "Мрия" принадлежит несколько мировых рекордов.
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