Его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

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Россия попала в "Мрию как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 – гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузовости. К сожалению, сегодня эти опции потеряны, но они обязательно будут восстановлены,

– сообщили в Укроборонпроме.

Гендиректор Госконцерна Юрий Гусев отметил, что Россия разрушила самолет "Мрия", но не может разрушить нашу общую мечту о свободной от оккупантов Украине.

"Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!" – добавил он.

Текст публикации Укроборонпрома:

Россияне уничтожили Ан-225 "Мрия", она будет восстановлена за средства оккупанта

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Россия попала в "Мрию" как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 "Мрия" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции потеряны.

Но они обязательно будут восстановлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 миллиардов долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Россия, которая нанесла умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок.

Россия уничтожила нашу "Мрию, но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!", – заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.