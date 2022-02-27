Вражеская рота была уничтожена вместе с личным составом, сообщили в Генштабе ВСУ. Там также добавили, что российские оккупанты терпят значительные потери в боях на Киевщине, в частности в Буче.

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На Черниговщине ночь на 27 февраля тоже была "горячей" для захватчиков. Здесь ВСУ уничтожили две вражеские колонны с сотнями единиц техники врага. Еще один момент ликвидации российского танка посредством противотанкового ракетного комплекса NLAW попал на видео.

Фото уничтоженной русской роты вблизи Прилук

Украинские военные уничтожили танковую роту оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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