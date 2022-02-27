Ворожа рота була знищена разом з особовим складом, повідомили в Генштабі ЗСУ. Там також додали, що російські окупанти зазнають значних втрат у боях на Київщині, зокрема у Бучі.

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На Чернігівщині ніч на 27 лютого теж була "гарячою" для загарбників. Тут ЗСУ знищили дві ворожі колони з сотнями одиниць техніки ворога. Ще один момент ліквідації російського танка за допомогою протитанкового ракетного комплексу NLAW потрапив на відео.

Фото знищеної російської роти поблизу Прилук

Українські військові знищили танкову роту окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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