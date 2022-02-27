Росіяни готують нову пастку. Вони намагаються реалізувати план з захоплення Києва з використання "живого щита" з жінок та дітей.

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Російські окупанти хочуть створити "живий щит"

Згідно з дописом у телеграмі колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у Бучі російські фашисти збирають дітей та жінок нібито для евакуації. Проте, їхня справжня ціль – створити з них "живий щит" для того, щоб увійти до Києва.

Путін – військовий злочинець,

– йдеться у дописі.

Цю ситуацію також прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов, пише "Українська правда". Він наголосив, що Україна не проводить евакуацію населення у Бучі. Жителі міста на Київщині підтвердили "УП" інформацію про автобуси. Данілов також заявив, що російські загарбники прагнуть увійти до української столиці, прикрившись автобусами з цивільними, за якими поведуть свою техніку. Усіх мешканців Бучі попереджають про це та закликають бути обережними.

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