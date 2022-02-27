Флагман української авіації АН-225 "Мрія" знищений ворогом. Сталося це внаслідок атаки окупантів на аеродром "Антонов" у Гостомелі, де перебувало повітряне судно.

До речі Стан "Мрії" та вартість її відновлення неможливо оцінити, – Укроборонпром

На рахунку гіганта рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого й найважчого в історії авіації моновантажу, вантажності. Україна зробить все, щоб відновити легендарний літак та змусити Росію оплатити усі роботи з ремонту або будівництва нового судна.

Відео легендарного літака, яке знищили російські окупанти

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