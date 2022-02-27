Гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв обіцяє повідомити нові деталі, як тільки вони з'являться.

Важливо Російські загарбники знищили український літак "Мрія"

Станом на ранок 24 лютого літак перебував на майданчику Антонов Company у Гостомелі. Проводили ремонтні та регламентні роботи.

Для цього зняли один з двигунів. Тому злітати саме в цей день "Мрія" не могла, хоча відповідні команди було надано.

І, так, ми нашу "Мрію" обов'язково матимемо!

– наголосив Гусєв.

Раніше говорили про 3 мільярди

Раніше в Укроборонпромі припустили, що відновлення "Мрії" коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. За ці роботи змусять заплатити Росію.