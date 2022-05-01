Найцікавіше, що ця листівка починається з наступної фрази: "Громадяни Чеченської Республіки!".
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Росіяни розкидали на Чернігівщині агітки часів Другої чеченської війни
У цій листівці росіяни пояснювали жителям Чечні, що їх намагаються втягнути у збройне протистояння з федеральними військами та намагаються змусити їх захищати чужі для них цінності.
Таким росіяни назвали: інтереси відомих магнатів, керівників угрупувань терористів, грабіжників, вбивць та політичних діячів. Крім того, російська сторона заявляла, що тодішні лідери чеченців або заробляють гроші на крові простих людей, а багато, хто з них просто втік.
Агітки росіян на Чернігівщині / Фото з фейсбуку Антона Птушкіна
Я не знаю, як снаряди часів Другої чеченської війни опинилися в Україні, але рекомендую почитати текст. Це якийсь сюр,
– прокоментував це блогер-мільйонник.
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