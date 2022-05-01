Самое интересное, что эта открытка начинается со следующей фразы: "Граждане Чеченской Республики!".

Стоит внимания О санкциях, войне и восстановлении: Зеленский пообщался с Макроном, Джонсоном и Кассисом

Россияне разбросали на Черниговщине агитки времен Второй чеченской войны

В этой листовке россияне объясняли жителям Чечни, что их пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками и пытаются заставить их защищать чуждые для них ценности.

Такими россияне назвали: интересы известных магнатов, руководителей группировок террористов, грабителей, убийц и политических деятелей. Кроме того, российская сторона заявляла, что тогдашние лидеры чеченцев или зарабатывают деньги на крови простых людей, а многие из них просто убежали.

Агитки россиян на Черниговщине / Фото из фейсбука Антона Птушкина

Я не знаю, как снаряды времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это какой-то сюр,

– прокомментировал это блоггер-миллионник.

Актуально – Путин трижды отказал Папе Римскому касательно Мариуполя: смотреть видео