Поддержка Франции

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения 30 апреля, сообщает 24 канал. В частности, с президентом Франции Эмануэлем Макроном обсуждали взаимодействие по пути Украины в Европейский Союз.

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Говорил сегодня с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества, прежде всего об оборонном. Также – о взаимодействии на пути Украины в Европейский Союз,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на политические арене Украина уже де-факто стала неотъемлемой частью объединенной Европы.

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Также Зеленский обсудил оборонительную поддержку нашего государства с премьер-министром Британии Борисом Джонсом.

Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно – о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны,

– сообщил Зеленский.

По его словам, лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не остается без ответственности для России.

Гуманитарная помощь от Швейцарии

Владимир Зеленский также отметил, что провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом и поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев.

Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению нашего государства,

– добавил президент.

Зеленский раз подчеркнул, что правительство делает все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины. В частности, работа гуманитарных штабов идет на территории 93% деоккупированных населенных пунктов.

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