Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, додаючи, що ворог веде повітряну розвідку.

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Що відомо про обстріл

Сьогодні прикордонники зафіксували обстріли в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Повідомляється, що снаряди прилітали з Росії.

Станом на середину дня, ворог здійснив близько 40 пострілів з міномета 120-міліметрового калібру. На щастя, прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Держприкордонслужба зазначила, що окрім атак, ворог продовжує вести повітряну розвідку прикордонної інфраструктури. Їхні дрони були зафіксовані на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Ситуація на прикордонні Чернігівщини: найважливіше

Нагадаємо, через ризик інтенсивних обстрілів, жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Обмеження встановили після того, як Чернігівщину двічі атакували росіяни.

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