Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, добавляя, что враг ведет воздушную разведку.

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Что известно об обстреле

Сегодня пограничники зафиксировали обстрелы в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Сообщается, что снаряды прилетали из России.

По состоянию на середину дня, враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-миллиметрового калибра. К счастью, пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Госпогранслужба отметила, что кроме атак, враг продолжает вести воздушную разведку пограничной инфраструктуры. Их дроны были зафиксированы на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Ситуация на приграничье Черниговщины: самое важное

Напомним, из-за риска интенсивных обстрелов, жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Ограничения установили после того, как Черниговщину дважды атаковали россияне.

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