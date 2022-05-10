Літаки держави-агресорки обстрілював Чернігівщину 9 травня некерованими боєприпасами. Ракети переважно розривались в лісистій місцевості.

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Прикордонникам довелось гасити пожежі через обстріли

Вони викликали займання сухостою, отож прикордонникам довелось швидко гасити пожежі, аби полум'я не поширилось далі. Це працівникам ДПСУ вдалось зробити досить оперативно.

Нові обмеження ввели у кількох районах

Нові режимні обмеження у межах кількох районів:

Корюківського,

Чернігівського,

Новгород-Сіверського.

Тут заборонено пересування осіб та транспортних засобів, проведення робіт поза населеним пунктами з – 21:00 до 6:00. Також не можна здійснювати польоти безпілотників, пересуватись та перебувати у лісових масивах та лісосмугах. Згідно з новими правилами, цивільним людям не можна носити військову форму.

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Росіяни обстрілюють Сумщину

Також 10 травня росіяни обстріляли Білопільську громаду Сумщини, про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Він наголосив, що зробили це вороги з систем реактивного залпового вогню, які розташовані на російській території. Втрат немає, масштаби руйнувань та збитки поки що оцінюють.

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Під обстрілом ворога – українське прикордоння: коротко

8 травня ворожі війська двічі гатили по прикордонних районах Сумщини. Су-30 та Мі-24 вдарили одразу по 7 населених пунктах.

Також росіяни випускали ракети по Шосткинському району вже зі своєї території.

Агресори стріляли з мінометів по одному з населених пунктів Городнянського району Чернігівської області. Обійшлось без жертв.

7 травня росіяни теж обстрілювали Сумську область. Двічі атакували Хотінську та Миропільську громади. Тоді поранення отримав прикордонник.

Про такі можливі дії ворога ще 1 травня попереджав Генштаб ЗСУ. Військові казали, що росіяни можуть збільшити інтенсивність обстрілів прикордонної інфраструктури.

Ці кроки, радше, мають демонстративний характер. Їхня мета – не допустити переміщення підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Ба більше, у прикордонних районах ворожі війська можуть здійснювати провокації. Згодом вони хочуть звинуватити у їхньому скоєнні українських військових.

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