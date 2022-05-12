Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские военные обстреляли Новгород-Северский. Оккупанты нанесли удар по городу с помощью авиации.

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На месте работают спасатели и медики

Известно, что ночью военные страны-агрессора нанесли удары по нескольким объектам критической инфраструктуры города. Речь идет о школах, а также административных сооружениях. Кроме того, от ударов пострадали еще и частные дома жителей Новгород-Северского.

Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики,

– подчеркнул Чаус.