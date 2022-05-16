За даними рятувальників, окупанти обстріляли Інгульський район. Загалом протягом доби рятувальники гасили 6 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків при ворожих обстрілах.

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У ДСНС розповіли, що пожежа у Миколаєві виникла на площі:

100 квадратних метрів (на даху магазину),

5 квадратних метрів (автомобіль).

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ранкових обстрілів, серед яких:

пожежа в магазині меблів;

пошкоджені вікна житлових будинків;

згорілий автомобіль;

пошкоджений газопровід низького тиску.

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС, Олександра Сєнкевича

Крім того, ворожі ракети поцілили у:

житловий будинок у селищі міського типу Первомайське. Як наслідок – спалахнула пожежа. Вогнеборці о 20:37 пожежу локалізували та о 21:12 ліквідували. Вогнем пошкоджено літню кухню та господарчу споруду;

веранду житлового будинку у селищі міського типу Березнегувате. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів.

Також рятувальники продовжують надавати технічну воду громадянам для побутових потреб.

Зверніть увагу! Російські війська 15 травня почали обстрілювати житлові будинки Березнегуватської громади на Миколаївщині. В одному з тих, які знищили вщент, були люди. Вони зазнали поранень, проте завдяки сусідам змогли вижити.

На Одещині окупанти вдарили по базі відпочинку

Зранку 16 травня російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. Відомо, про атаку бази відпочинку, внаслідок чого постраждало троє людей, серед яких – дитина.

Російські загарбники вкотре атакували Одеську область. В оперативному командуванні "Південь" повідомляють про удар по базі відпочинку.

Відомо, що Одещину російські військові ракетами атакували, використовуючи літаки стратегічної авіації. На місці влучання ракет уже працюють рятувальники, а також слідчо-оперативна група. Уже відомо про те, що внаслідок ворожого удару травмовані двоє дорослих. Маленька дитина, на жаль, важко поранена. Це наразі вся інформація, яку повідомили.

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