Російські загарбники вкотре атакували Одеську область. В оперативному командуванні "Південь" повідомляють про удар по базі відпочинку.

Читайте також Наступ росіян у районі Ізюма та 20-та Чорнобаївка: основне за 82 день війни

Постраждало троє людей, серед яких – дитина

Відомо, що Одещину російські військові ракетами атакували, використовуючи літаки стратегічної авіації. На місці влучання ракет уже працюють рятувальники, а також слідчо-оперативна група.

В ОК "Південь" підкреслили, що окупанти не припиняють атаки по пошкодженому мосту через Дністровський лиман. Натомість вони влучають не так у вже неробочу переправу, як у мирних мешканців.

Уже відомо про те, що внаслідок ворожого удару травмовані двоє дорослих. Маленька дитина, на жаль, важко поранена. Це наразі вся інформація, яку повідомили.

На Одещині спочатку пролунала тривога, а потім почули вибухи

Близько 08:40 в Одеській області пролунала повітряна тривога. Усього через пів години з'явилася інформація, що місцеві мешканці чули вибухи.

Тоді "Суспільне", посилаючись на місцеву владу, повідомило про вибухи, а також дим, який видно у Білгород-Дністровському районі області. Тоді не повідомили деталей. Тож ніхто не знав до кінця, чи це результати роботи ППО, чи черговий "приліт" від окупантів.

Російські військові регулярно атакують Одещину

Кілька днів тому Одеську область окупанти вже атакували ракетами. 11 травня голова ОВА Максим Марченко підкреслив, що під ворожий удар потрапив один із районів Одещини. Тоді минулося без руйнувань, а також жертв.

Глава Одеської ОВА наголосив, що російські військові намагаються знищити інфраструктуру. Вони роблять все можливе для того, щоб її неможливо було використовувати.

Надзвичайно важливо! Окупанти постійно атакують Одеську область. Тож місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття.

Яка зараз ситуація на Одещині: коротко

Піротехнікам на узбережжі Одещини вдалося знищити дві ворожі міни. Їх викинуло на берег з моря.

Наші ж захисники встановили протипіхотні міни на пляжах Южненської громади. Тож їх використовувати для прогулянок категорично заборонено. Ба більше, раніше там з'явилися ще й протитанкові міни. Усе це заходи, які допоможуть вберегти прибережну смугу від ворожого наступу.

Удари по Одесі речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав банальною помстою. Згодом він додав, що зараз окупанти використовують старі ракети. Тож вони можуть влучити будь-куди.

10 травня окупанти вкотре атакували з допомогою крилатої ракети міст через Дністровський лиман. На той момент це був четвертий удар по ньому.

У День перемоги російські військові завдали масованого удару по області. Тоді по ній випустили 7 ворожих ракет. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще декілька отримали поранення.

Напередодні пролунали вибухи на Львівщині

15 травня російські військові випустили ракети по Львівській області. Як зазначив глава ОВА Максим Козицький, це сталося у проміжку між 04:30 і 05:10. Вгатили окупанти по одному з військових об'єктів.

Пізніше він уточнив, що мовиться про відразу шість ракет. Чотири з них влучили у військовий об'єкт у Яворівському районі, повністю зруйнувавши його. Решту ж вдалося знищити силами підрозділів Повітряного командування "Захід". Зауважимо, що ворожі снаряди випустили, ймовірно, з підводних кораблів, розміщених в акваторії Чорного моря.

Варте уваги – ЗСУ 20 раз розбили окупантів у Чорнобаївці: дивіться відео