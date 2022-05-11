Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу немає
Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області.
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Як наголосив Марченко, на щастя, постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу немає. Разом з тим, глава Одеської ОВА зауважив, що наразі існує підвищена загроза ракетних ударів з боку Росії.
Марченко зазначив, що російські військові намагаються зруйнувати інфраструктуру, щоб її неможливо було використовувати. Відсіч окупантам дають підрозділи протиповітряної оборони.
Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання. Але підрозділи протиповітряної оборони завжди готові захистити Одещину від ворожих атак,
– сказав Марченко.
Через загрозу ймовірних ракетних ударів він закликав жителів Одеси та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Росія продовжує гатити по Одесі та області
- Російські військові з квітня помітно наростили кількість обстрілів Одеси та області. 7-го травня росіяни випустили по Одещині відразу 10 ракет. Протягом 8-го травня окупанти атакували Одещину 9 разів.
- Потужно агресор обстріляв Одесу 9-го травня. Російські війська завдали удару по Одесі 7 ракетами. Вони випустили по Одесі три ракети "Кинджал", внаслідок чого було пошкоджено 5 будівель. Через обстріл постраждали дві людини.
- На цьому обстріли Одеси протягом 9-го травня не закінчилися. Унаслідок ще однієї ворожої атаки загорівся торговий центр в Одесі.
- У вівторок, 10-го травня, російські військові вже вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман.
- Вперше збройні сили Росії завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, 26-го квітня. Тоді внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію. Повторний удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2-го травня. Того ж дня війська агресора втретє вдарили по мосту на Одещині.
- У середу, 11-го травня, росіяни випустили ракету по Одещині з літака. Її вдалося збити над морем.
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