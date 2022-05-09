Відповідну інформацію повідомило Суспільне. Про це сталові відомо орієнтовно о 23:06 за Києвом.

Зауважте В Одесі під час тривоги знову пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

У Одесі спалахнув торговий центр

Ввечері 9 травня в Одесі оголосили повітряну тривогу. Люди чули декілька гучних вибухів, в одному з торговельних центрів розпочалася пожежа,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо офіційно, ані представники Одеської обласної військової адміністрації, ані рятувальники ситуацію не коментували. Тож невідомі причини пожежі, як і площа загоряння та наслідки.