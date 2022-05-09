Відповідне звернення президент опублікував ввечері 9 травня. Він також розповів, що зазвичай на опитувальник з тисячі сторінок витрачають місяці, а нам вистачило декілька тижнів.

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Україна на крок ближче до ЄС

Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний крок – на нашому шляху в Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною Європейського Союзу,

– запевнив Зеленський.

Додав також, що провів перемовини про нашу євроінтеграцію з президентом Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент подякував їм та запевнив, що вони чудово усвідомлюють, що ця війна не тільки за нашу свободу, але й за свободу усіх європейців. Адже:

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. Натомість – наша швидкість стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко;

Україна розраховує отримувати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС вже у червні.

Володимир Зеленський подякував президетнці Єврокомісії за роботу по створенню Трастового фонду для відбудови України після нашої перемоги та за зусилля, щоб погодити новий пакет санкцій проти Росії.

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