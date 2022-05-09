"Ми змушені будемо воювати з Росією"

Про це він ще тоді розказав в ефірі 24 каналу. Ми знайшли відповідне відео в архівах і готові з вами поділитися.

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Я наголошував ще у 2007 році, що ми змушені будемо воювати з Росією. Бо те, що ми побачили і те, що відбувалося на теренах Луганщини та Донецької області свідчило про те, що це рано чи пізно відбудеться,

– говорив тоді Данілов.

Ще тоді бувши очільником облдержадміністрації він наголошував, що на це вказували декілька чинників.

"Я хочу зауважити, що кордону з Росією, на превеликий жаль, ми з вами ніколи не мали. І для мене була велика загадка, чому це відбувається і хто робить все від нього залежне, аби цього не сталося", – говорив Данілов.

Він також зазначав, що Росія не напала на Україну ані при Кучмі, ані при Януковичу, ані при Ющенку. А на тих умовних кордонах просто зароблялись гроші.

Данілов також зауважив, що з боку російської сторони на кордоні ще у 2005 році були бази терористів, там базувалось багато техніки, машин, які можуть запросто проходити по бездоріжжю. Однак тоді на них ніхто не звертав уваги, хоча про ситуацію на кордоні знали всі.

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Про співпрацю влади Луганщини з російськими спецслужбами

Він також розповідав, що на Луганщині ще тоді російські спецслужби почувалися "як у себе вдома". Хоча подібне відбувалося і в центральній Україні.

"Росія – це складна держава, яка ніколи не жила без війни. Для них війна – як повітря. Якщо у них немає зовнішнього ворога, тоді ним стає керівництво держави і вони починають з'ясовувати стосунки всередині країни", – підкреслював він.

Передбачення з минулого, яке колись здійсниться

Секретар РНБО ще у 2014 році був переконаний, що Луганськ колись обов'язково відродиться. Це буде велике й потужне промислове місце.

"Але для цього усім потрібно буде об'єднатися і разом всією країною це зробити. Своє віддавати не треба, у своєму домі треба наводити лад і робити це самим", – переконаний він.

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