Відповідну інформацію почали повідомляти в місцевих телеграм-каналах орієнтовно о 22:30 9 травня. Щонаймеше 13 разів протягом доби, 9 травня, оголошували про тривогу в області.

Зауважте Шмигаль підтвердив, що йому з Мішелем довелось бігти в укриття під час ракетного удару по Одесі

Ворог випускає ракети по Одесі

Суспільне, з посиланням на оперативне командування "Південь", повідомило, що йде ракетна атака по Одесі.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило про один потужний вибух, який було чутно в Одесі. "Думская" написала, що в деяких районах міста видно стовпи диму.

Варто відзначити, що ворог 9 травня агресивно атакує Одесу та область, попри візит до Одеси голова Євроради та прем'єра України. Відомо, що Шарль Мішель та Денис Шмигаль були змушені ховатися в укритті через повітряну тривогу.

Прем'єр-міністр України разом з Шарлем Мішелем відвідали будинок, у якому напередодні Великодня загинуло 3-місячне немовля та його мама й бабуся.

На жаль, гинуть мирні люди. Відвідали одне з таких місць — зруйнований російською ракетою житловий будинок, де загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся. Жахливе горе, яке прийшло в цю та ще тисячі українських родин,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що ми повинні зупинити агресію та притягнути Росію до відповідальності за всі військові злочини.

Коротко про атаку на Одесу 9 травня

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