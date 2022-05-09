Соответствующую информацию начали сообщать в местных телеграм-каналах ориентировочно в 22:30 9 мая. Как минимум 13 раз в течение суток, 9 мая, объявляли о тревоге в области.

Заметьте Шмыгаль подтвердил, что ему с Мишелем пришлость идти в укрытие во время ракетного удара по Одессе.

Враг пускает ракеты по Одессе

Суспільне, со ссылкой на оперативное командование "Юг", сообщило, что идет ракетная атака по Одессе.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что Россия ведет ракетную атаку по Одессе. ПВО сбила несколько целей, возможно есть разрушения от осколков ракет,

– говорится в сообщении.

Издание "Зеркало недели" сообщило об одном мощном взрыве, который был слышен в Одессе. "Думская" написала, что в некоторых районах города видны столбы дыма.

Стоит отметить, что враг 9 мая агрессивно атакует Одессу и область, несмотря на визит в Одессу главы Евросовета и премьера Украины. Известно, что Шарль Мишель и Денис Шмыгаль были вынуждены прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги.

Премьер-министр Украины вместе с Шарлем Мишелем посетили дом, в котором накануне Пасхи погибла 3-месячная девочка, ее мама и бабушка.

К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест – разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, пришедшее в эту и еще тысячи украинских семей,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер заверил, что мы должны остановить агрессию и привлечь Россию к ответственности за все военные преступления.

Коротко об атаке на Одессу 9 мая