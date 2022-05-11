Деталі нового обстрілу області

Свою ракету ворог випустив по Одещині з літака. Її збили над морем.

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Цю інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Південь".

По Одещині завдали черговий ракетний удар. З ворожого літака випустили крилату ракету, яку над морем влучно збили сили ППО,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти масово обстрілюють Одещину

Російські військові вже тривалий час ледь не щодня запускають ракети по Одеській області. Лише за 9 травня окупанти кинули на українське місто 7 ракет, серед них були і 3 ракети "Кинджал". Їх запустили з літака стратегічної авіації Ту-22.

Гіперзвукові ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури. Загалом вони зруйнували 5 будівель. Відомо, що двоє людей постраждали і їх відвезли у лікарню.

Інша ворожа ракета влучила у торговельно-розважальний центр, після чого там спалахнула пожежа. Площа горіння склала 1 тисячу квадратних метрів. Полум'я гасили 35 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. На жаль, одна людина загинула, а ще двоє зазнали поранень.

Також ворог поцілив у підприємство, яке на той час працювало.

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Ворог кидає на Одесу радянські ракети

Разом з сучасними "Кинджалами" росіяни використовують застарілі ракети Х-22. Ці ракети ще з 1960-х років. Вони можуть помилятися на 200 – 300 метрів та влучати в інші об'єкти. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, одночасне застосування нових та старих ракет свідчить про те, що росіяни почали економити високоточну зброю.

Через це буде багато промахів, а відповідно – потраплять у житлові будинки.

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