Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Скоріш за все, вечірня атака окупантів була збігом обставин, адже щоб підняти літак у повітря, ворог залучив стратегічну авіацію, а для цього потрібен певний час.

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"Однак "на болотах" дуже полюбляють символізм і ми про це вже дуже багато говорили й ще говоритимемо. Думаю, що Одесі мстили не за ленд-ліз", – розповів речник ОВА.

Довідка. Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Палата представників Конгресу США схвалила документ ще 28 квітня.

Чому окупанти атакували Одесу

На думку Братчука, росіяни мстили Одесі й, на жаль, ще мститимуть певний час, адже місцеві жителі довели – місто було, є і буде українським. З цим одесити визначилися вже давно.

Вчора (9 травня – 24 канал), мені здається, остаточно поставлено жирну крапку в імперських амбіціях Росії. Одеса відкинула від себе цю ковдру "русского міра", якщо хтось про це ще мріяв, ну можливо на побутовому рівні. Однак цього стає вже менше,

– зауважив речник ОВА.

Що відомо про інші атаки

Як розповів Братчук, у ніч на 9 травня росіяни сподівались провести повітряну розвідку в Одеській області, тож запустили безпілотник "Орлан-10". Однак українські військові його знищили.

Вже зранку окупанти випустили по Одеському регіоні 4 ракети. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

До речі, довелося ховатися в укриття під ці сигнали тривоги й очільнику Ради Європи Шарлю Мішелю разом з Денисом Шмигалем. Ну наш прем'єр-міністр зрозуміло, що вже відчував це на собі, а європейський високопосадовець, можливо, вперше відчув, що таке війна Росії проти України,

– зазначив речник ОВА.

Вже по обіді в Одесі знову були обстріли окупантів. На Чорноморське узбережжя прилетіли 3 ворожі ракети. Внаслідок цього знищено туристичний об'єкт.

"Ну і 7 ракет – те, що було 9 травня найстрашніше, бо загинула людина. Також є щонайменше 5 поранених людей. Прилетіло у торговельний центр. Його просто знищено", – додав Братчук.

Ситуація в Одесі: останні новини

Російські окупанти ввечері 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, відомо про поранених та загиблу людину.

До Одеси приїхав глава Євроради Шарль Мішель. У такий спосіб політик продемонстрував підтримку України з боку Євросоюзу.

На Одещині вночі 8 травня окупанти завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок цього немає.

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