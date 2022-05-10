Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Скоріш за все, вечірня атака окупантів була збігом обставин, адже щоб підняти літак у повітря, ворог залучив стратегічну авіацію, а для цього потрібен певний час.
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"Однак "на болотах" дуже полюбляють символізм і ми про це вже дуже багато говорили й ще говоритимемо. Думаю, що Одесі мстили не за ленд-ліз", – розповів речник ОВА.
Чому окупанти атакували Одесу
На думку Братчука, росіяни мстили Одесі й, на жаль, ще мститимуть певний час, адже місцеві жителі довели – місто було, є і буде українським. З цим одесити визначилися вже давно.
Вчора (9 травня – 24 канал), мені здається, остаточно поставлено жирну крапку в імперських амбіціях Росії. Одеса відкинула від себе цю ковдру "русского міра", якщо хтось про це ще мріяв, ну можливо на побутовому рівні. Однак цього стає вже менше,
– зауважив речник ОВА.
Що відомо про інші атаки
Як розповів Братчук, у ніч на 9 травня росіяни сподівались провести повітряну розвідку в Одеській області, тож запустили безпілотник "Орлан-10". Однак українські військові його знищили.
Вже зранку окупанти випустили по Одеському регіоні 4 ракети. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
До речі, довелося ховатися в укриття під ці сигнали тривоги й очільнику Ради Європи Шарлю Мішелю разом з Денисом Шмигалем. Ну наш прем'єр-міністр зрозуміло, що вже відчував це на собі, а європейський високопосадовець, можливо, вперше відчув, що таке війна Росії проти України,
– зазначив речник ОВА.
Вже по обіді в Одесі знову були обстріли окупантів. На Чорноморське узбережжя прилетіли 3 ворожі ракети. Внаслідок цього знищено туристичний об'єкт.
"Ну і 7 ракет – те, що було 9 травня найстрашніше, бо загинула людина. Також є щонайменше 5 поранених людей. Прилетіло у торговельний центр. Його просто знищено", – додав Братчук.
Ситуація в Одесі: останні новини
- Російські окупанти ввечері 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, відомо про поранених та загиблу людину.
- До Одеси приїхав глава Євроради Шарль Мішель. У такий спосіб політик продемонстрував підтримку України з боку Євросоюзу.
- На Одещині вночі 8 травня окупанти завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок цього немає.
Братчук розповів деталі обстрілів 9 травня в Одесі: дивіться відео