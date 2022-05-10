Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Скорее всего, вечерняя атака оккупантов была стечением обстоятельств, ведь чтобы поднять самолет в воздух, враг привлек стратегическую авиацию, а для этого нужно время.

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"Однако "на болотах" очень любят символизм и мы об этом уже очень много говорили и еще будем говорить. Думаю, что Одессе мстили не за ленд-лиз", – рассказал спикер ОВА.

Справка. Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей Конгресса США приняла документ еще 28 апреля.

Почему оккупанты атаковали Одессу

По мнению Братчука, россияне мстили Одессе и, к сожалению, еще будут мстить определенное время, ведь местные жители доказали – город был, есть и будет украинским. С этим одесситы определились уже давно.

Вчера (9 мая – 24 канал), мне кажется, окончательно поставлена жирная точка в имперских амбициях России. Одесса откинула от себя это одеяло "русского мира", если кто-то об этом еще мечтал, ну возможно на бытовом уровне. Однако этого становится уже меньше,

– отметил пресс-секретарь ОВА.

Что известно о других атаках

Как рассказал Братчук, в ночь на 9 мая россияне надеялись провести воздушную разведку в Одесской области, поэтому запустили беспилотник "Орлан-10". Однако украинские военные его уничтожили.

Уже утром оккупанты выпустили по Одесскому региону 4 ракеты. В результате поврежден инфраструктурный объект.

Кстати, пришлось прятаться в укрытие под эти сигналы тревоги и главе Совета Европы Шарлю Мишелю вместе с Денисом Шмыгалем. Ну наш премьер-министр понятно, что уже чувствовал это на себе, а европейское высокопоставленное должностное лицо, возможно, впервые почувствовал, что такое война России против Украины,

– отметил спикер ОВА.

Уже после обеда в Одессе снова были обстрелы оккупантов. На Черноморское побережье прилетели 3 вражеские ракеты. В результате уничтожен туристический объект.

"Ну и 7 ракет – то, что было 9 мая самое страшное, потому что погиб человек. Также есть по меньшей мере 5 раненых людей. Прилетело в торговый центр. Он просто уничтожен", – добавил Братчук.

Ситуация в Одессе: последние новости

Российские оккупанты вечером 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Они попали в 2 объекта гражданской инфраструктуры. К сожалению, известно о раненом и погибшем человеке.

В Одессу приехал глава Евросовета Шарль Мишель. Таким образом, политик продемонстрировал поддержку Украины со стороны Евросоюза.

В Одесской области ночью 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ. К счастью, погибших в результате этого нет.

Братчук рассказал детали обстрелов 9 мая в Одессе: смотрите видео