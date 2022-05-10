Соответствующую информацию вечером 9 мая рассказали спасатели Одесской области. Раненые люди были госпитализированы.

Заметьте Оккупанты 9 мая нанесли удар по Одессе 7 ракетами с помощью авиации: есть погибший и раненые

Враги в Одесской области разрушили туристический объект

Сегодня (говорится о 9 мая – 24 канал) в Одесской области в результате ракетных обстрелов произошло возгорание и разрушение объекта туристической инфраструктуры,

– сообщили спасатели.

Добавили также, что 5 построек враги полностью разрушили.

"В одном из зданий произошло возгорание. В результате попадания пострадали 2 человека, которых каретой скорой госпитализировали", – рассказали в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован 6 спасателями с помощью 1 единицы техники. Из-под завалов достали пса. К счастью, никто не погиб.

Туристические объекты обстреляли ракетами "Кинжал"

Одесский городской совет еще ориентировочно в 21 час 9 мая сообщил, что враги выпустили 3 ракеты "Кинжал". Их сбросили с самолета стратегической авиации Ту-22. Именно эти ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры и разрушили 5 построек.

Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу. Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака,

– рассказали в городском совете.

На месте преступления России против Украины работала следственно-оперативная группа Нацполиции.

Известно, что ракеты "Кинжал" гиперзвуковые и имеют ядерные или обычные боезаряды. Истребитель Миг-31 может нести одну такую ракету и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Самолеты Ту-22М3 могут вместить 4 ракеты, а их дальность – более 3 тысяч километров.

Россия ракетами обстреляла Одесщину: смотрите видео ГСЧС

Оккупанты полностью разрушили 5 зданий в Одесской области / Фото ГСЧС

Кратко об обстреле Одесщины 9 мая

В течение суток, 9 мая, оккупанты цинично атаковали Одесщину. Ракеты сбрасывали на область даже несмотря на то, что в Одессе с визитом был председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Последнему вместе с Денисом Шмыгалем пришлось переходить в укрытие.

В городе и области за сутки не менее 14 раз объявляли воздушную тревогу.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 9 мая российские оккупанты запустили по Одессе 7 ракет. Попали по торговому центру и складам готовой продукции широкого потребления. К сожалению, один человек умер, а 5 раненых госпитализировали.

Кроме того, оккупанты подняли свой беспилотник "Орлан-10", чтобы провести разведку в области. К счастью, наши защитники сбили его и прокомментировали: "Горит, пылает техника вражеская. Родная Украина победит!"

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