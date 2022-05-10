Сталося це приблизно о 22:35. Окупанти обстріляли торговельно-розважальний центр.

Важливо Обстріляли працююче підприємство, – Труханов показав наслідки ракетних ударів по Одесі

За даними МВС України, внаслідок ворожого ракетного обстрілу спалахнула пожежа, ліквідувати яку вдалося о 01:20. Площа горіння складала 1 тисяча квадратних метрів. Травми отримали 3 особи, а до гасіння залучалися 35 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілись 3 складських приміщення готової продукції на загальній площі 1 200 метрів. О 01:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула та 2 травмовано.

Наслідки обстрілів Одещини / Фото ДСНС

Додамо, що російські окупанти 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вороги влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури. Відомо про поранених та загиблу людину. Ворог так вишукував стратегічні об'єкти, що застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечні об'єкти", серед яких:

торговий центр;

склад готової продукції широкого споживання.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, росіяни поцілили у підприємство, де тривав робочий процес. Труханов зазначив, що це підприємство не має нічого спільного з військовою інфраструктурою. Там не було жодних складів зі зброєю чи боєприпасами.

Командування "Південь" пояснило, що Росія продовжує здійснювати психологічний тиск та істеричні атаки на мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Зверніть увагу! Орієнтовно о 21 годині 9 травня міська влада Одеси розповіла, що окупанти з літака стратегічної авіації Ту-22 випустили по Одещині 3 ракети "Кинджал". Внаслідок цієї атаки влучили в об'єкти туристичної інфраструктури та зруйнували 5 будівель. Пожежу ліквідували, двох поранених людей доправили до лікарні.

Додамо, що 9 травня у День Європи Одесу відвідав глава Європейської ради Шарль Мішель, аби продемонструвати підтримку України. Попри його візит, вороги продовжували атакувати Одещину. В області та місті щонайменше 14 разів протягом доби оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з них Шарлю Мішелю та Денису Шмигалю довелось ховатись в укритті.

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