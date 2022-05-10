Случилось это примерно в 22:35. Оккупанты обстреляли торгово-развлекательный центр.
Важно Обстреляли работающее предприятие, – Труханов показал последствия ракетных ударов по Одессе
По данным МВД Украины, в результате вражеских ракетных обстрелов вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось в 01:20. Площадь горения составляла 1000 квадратных метров. Травмы получили 3 человека, а к тушению привлекались 35 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
В этот же вечер из-за ракетного удара в Суворовском районе Одессы загорелись 3 складских помещения готовой продукции на общей площади 1 200 метров. В 01:30 пожар был ликвидирован. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 травмированы.
Последствия обстрелов Одесской области / Фото ГСЧС
Добавим, что российские оккупанты 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Враги попали в два объекта гражданской инфраструктуры. Известно о раненых и погибшем человеке. Враг так выискивал стратегические объекты, что устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасные объекты", среди которых:
- торговый центр;
- состав готовой продукции для широкого потребления.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, россияне попали в предприятие, где продолжался рабочий процесс. Труханов отметил, что это предприятие не имеет ничего общего с военной инфраструктурой. Там не было складов с оружием или боеприпасами.
Командование "Юг" объяснило, что Россия продолжает оказывать психологическое давление и истерические атаки на мирных и гражданскую инфраструктуру.
Добавим, что 9 мая в День Европы Одессу посетил глава Европейского совета Шарль Мишель, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Несмотря на визит, враги продолжали атаковать Одесскую область. В области и городе не менее 14 раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них Шарлю Мишелю и Денису Шмыгалю пришлось прятаться в укрытии.
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