В Одеській міськраді повідомили, що стан пацієнт – стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше Одесі мстили не за ленд-ліз, – в ОВА розповіли деталі обстрілів 9 травня

Внаслідок ракетного обстрілу загинула людина

Поранені отримали травми голови та грудної клітки. Одеська міська влада запевняє, що постраждалі отримують все необхідне лікування та повноцінне харчування.

В ОК "Південь" розповіли про масштаби руйнувань

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на всіх трьох об'єктах, у які потрапили ракети на Одещині, постраждали цивільні люди. Одна людина загинула, ще 7 – були травмовані.

Якщо днями ворог ще застосовував ракети повітряного базування сучасного зразку, то зараз очевидним є режим економії боєзапасу. Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення,

– наголосили українські військові.

У ОК "Південь" зауважили: скупчення людей і великих втрат дозволило уникнути запровадження комендантської години. Вона тривала з вечора 8 травня – до ранку 10-го.

До теми Обстріляли працююче підприємство, – Труханов показав наслідки ракетних ударів по Одесі

Зверніть увагу! Українські захисники просять мешканців Одещини стежити за сигналами тривог, уникати відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів.

Головне про ракетний обстріл Одеси 9 травня: коротко

По Одесі вороги запустили 7 ракет. Вони поцілили у цивільні об'єкти. Використали вони для цього застарілі ракети радянського зразка, у яких великий кут відхилення.

Великий торговий центр, який спалахнув після потрапляння ракети, довелось гасити більшу частину ночі. Зараз на місці ТРЦ – руїни.

Мер міста Геннадій Труханов наголосив: окупанти потрапили у підприємство, що працювало. Нічого спільного з військовою сферою воно не має.

Також російські війська обстріляли і область: зруйновано туристичний об'єкт. Поранених людей доправили до лікарні.

У ДСНС кажуть, що повністю зруйновано 5 будівель.

На місці злочину Росії проти України працювала слідчо-оперативна група правоохоронців, яка проводить розслідування.

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