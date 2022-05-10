В Одесском горсовете сообщили, что состояние пациента – стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее Одессе мстили не за ленд-лиз, – в ОВА рассказали детали обстрелов 9 мая

В результате ракетных обстрелов погиб человек

Раненые получили травмы головы и грудной клетки. Одесские городские власти уверяют, что пострадавшие получают необходимое лечение и полноценное питание.

В ОК "Юг" рассказали о масштабах разрушений

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на всех трех объектах, в которые попали ракеты в Одесской области, пострадали гражданские люди. Один человек погиб, еще 7 – были травмированы.

Если на днях враг еще применял ракеты воздушного базирования современного образца, то сейчас очевиден режим экономии боезапаса. Пуск устаревших ракет советского производства превращается в такое бессмысленное и одновременно циничное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения,

– подчеркнули украинские военные.

В ОК "Юг" отметили: введения комендантского часа позволило избежать скопления людей и больших потерь. Он продолжался с вечера 8 мая – до утра 10-го.

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Обратите внимание! Украинские защитники просят жителей Одесской области следить за сигналами тревог, избегать посещения закрытых зон на побережье и других запрещенных районов.

Главное о ракетном обстреле Одессы 9 мая: коротко

По Одессе враги запустили 7 ракет. Они попали в гражданские объекты. Использовали они для этого устаревшие ракеты советского образца, у которых большой угол отклонения.

Огромный торговый центр, вспыхнувший после попадания ракеты, пришлось тушить большую часть ночи. Сейчас на месте ТРЦ – развалины.

Мэр города Геннадий Труханов подчеркнул: оккупанты попали в работавшее предприятие. Ничего общего с военной сферой у него нет.

Также российские войска обстреляли и область: разрушен туристический объект. Раненых людей доставили в больницу.

В ГСЧС говорят, что полностью разрушены 5 зданий.

На месте преступления России против Украины работала следственно-оперативная группа правоохранителей, проводящая расследование.

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