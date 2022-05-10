В Одесском горсовете сообщили, что состояние пациента – стабильное. Их жизни ничего не угрожает.
Ранее Одессе мстили не за ленд-лиз, – в ОВА рассказали детали обстрелов 9 мая
В результате ракетных обстрелов погиб человек
Раненые получили травмы головы и грудной клетки. Одесские городские власти уверяют, что пострадавшие получают необходимое лечение и полноценное питание.
В ОК "Юг" рассказали о масштабах разрушений
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на всех трех объектах, в которые попали ракеты в Одесской области, пострадали гражданские люди. Один человек погиб, еще 7 – были травмированы.
Если на днях враг еще применял ракеты воздушного базирования современного образца, то сейчас очевиден режим экономии боезапаса. Пуск устаревших ракет советского производства превращается в такое бессмысленное и одновременно циничное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения,
– подчеркнули украинские военные.
В ОК "Юг" отметили: введения комендантского часа позволило избежать скопления людей и больших потерь. Он продолжался с вечера 8 мая – до утра 10-го.
К теме Обстреляли работающее предприятие, – Труханов показал последствия ракетных ударов по Одессе
Главное о ракетном обстреле Одессы 9 мая: коротко
- По Одессе враги запустили 7 ракет. Они попали в гражданские объекты. Использовали они для этого устаревшие ракеты советского образца, у которых большой угол отклонения.
- Огромный торговый центр, вспыхнувший после попадания ракеты, пришлось тушить большую часть ночи. Сейчас на месте ТРЦ – развалины.
- Мэр города Геннадий Труханов подчеркнул: оккупанты попали в работавшее предприятие. Ничего общего с военной сферой у него нет.
- Также российские войска обстреляли и область: разрушен туристический объект. Раненых людей доставили в больницу.
- В ГСЧС говорят, что полностью разрушены 5 зданий.
- На месте преступления России против Украины работала следственно-оперативная группа правоохранителей, проводящая расследование.
К теме: Братчук рассказал об обстреле Одессы