Радник голови ОП розповів, що ракети типу Х-22 – старий радянський виріб ще 60-х років. Кругова ймовірна помилка відхилення становить 200 – 300 метрів. Отож є велика загроза потрапляння в цивільні об'єкти.

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Росія економить високоточну зброю, – Арестович

Разом з тим росіяни використовують сучасні ракети "Кинджал", які випускають з літаків МіГ-31.

Застосування одночасно найдавніших (і найнебезпечніших) і найсучасніших ракет, показує, що в них пішла економія високоточних ракет, що займають нішу між "старим брухтом" і невеликою кількістю найсучаснішої зброї,

– пояснив Арестович.

З цього можна зробити кілька висновків: буде більше промахів і відповідно потраплянь у житлові квартали через Х-22. Не буде можливості перехопити ракети "Кинджал", адже вони гіперзвукові. Це загалом може створити " психологічну картинку масового ракетного терору".

Ракетні атаки мають мету створити загальний негативний фон

Одна з цілей масових ракетних атак створити загальний негативний фон. Це раніше відбувалось і в Німеччині під час масових бомбардувань, і в обстрілах Ізраїлю.

Який вихід? Не нехтуйте повітряною тривогою, особливо якщо ви живете біля об'єктів критичної інфраструктури і військових об'єктів,

– порадив Арестович.

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У Пентагоні кажуть, що Росії не вистачає високоточної зброї

Погодились з думкою Арестовича і в Пентагоні. 9 травня високопоставлений чиновник оборонного відомства США заявив що Росія справді має проблеми у постачанні високоточних боєприпасів. Про це свідчить те що удари по Маріуполю завдають некерованими бомбами.

Як ситуація з українським озброєнням: останні новини

Напередодні Джо Байден підписав історичний закон про ленд-ліз для України. Це дозволить постачання озброєння Києву в необмеженій кількості.

У Пентагоні кажуть, що більшість гаубиць Україні вже передали, а також понад 100 тисяч боєприпасів до них.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що конкретизувати він не може, проте західна зброя вже постачається і працює на фронті.

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