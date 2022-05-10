Радник голови ОП розповів, що ракети типу Х-22 – старий радянський виріб ще 60-х років. Кругова ймовірна помилка відхилення становить 200 – 300 метрів. Отож є велика загроза потрапляння в цивільні об'єкти.
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Росія економить високоточну зброю, – Арестович
Разом з тим росіяни використовують сучасні ракети "Кинджал", які випускають з літаків МіГ-31.
Застосування одночасно найдавніших (і найнебезпечніших) і найсучасніших ракет, показує, що в них пішла економія високоточних ракет, що займають нішу між "старим брухтом" і невеликою кількістю найсучаснішої зброї,
– пояснив Арестович.
З цього можна зробити кілька висновків: буде більше промахів і відповідно потраплянь у житлові квартали через Х-22. Не буде можливості перехопити ракети "Кинджал", адже вони гіперзвукові. Це загалом може створити " психологічну картинку масового ракетного терору".
Ракетні атаки мають мету створити загальний негативний фон
Одна з цілей масових ракетних атак створити загальний негативний фон. Це раніше відбувалось і в Німеччині під час масових бомбардувань, і в обстрілах Ізраїлю.
Який вихід? Не нехтуйте повітряною тривогою, особливо якщо ви живете біля об'єктів критичної інфраструктури і військових об'єктів,
– порадив Арестович.
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У Пентагоні кажуть, що Росії не вистачає високоточної зброї
Погодились з думкою Арестовича і в Пентагоні. 9 травня високопоставлений чиновник оборонного відомства США заявив що Росія справді має проблеми у постачанні високоточних боєприпасів. Про це свідчить те що удари по Маріуполю завдають некерованими бомбами.
Як ситуація з українським озброєнням: останні новини
- Напередодні Джо Байден підписав історичний закон про ленд-ліз для України. Це дозволить постачання озброєння Києву в необмеженій кількості.
- У Пентагоні кажуть, що більшість гаубиць Україні вже передали, а також понад 100 тисяч боєприпасів до них.
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що конкретизувати він не може, проте західна зброя вже постачається і працює на фронті.
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