В Інституті вивчення війни кажуть: росіяни хочуть завадити українським контратакам навколо Харкова. Війська ворога не полишили спроб оточити обласний центр з півночі та сходу, незважаючи на те, що на півночі діють лише 3 батальйонні тактичні групи.

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В українському Генштабі підтвердили накопичення сил у Бєлгородській області

В українському Генштабі раніше підтвердили цю версію. В Бєлгородській області, неподалік українського кордону нарахували до 19 ворожих БТГр. Вони б могли піти на укріплення "осі Харкова".

Ще минулого тижня представник оборонного відомства США заявив, що минулого українські війська відсунули росіян майже на 48 кілометрів на схід від Харкова. Мовилось про звільнення ЗСУ Старого Салтова.

Ситуація на Слобожанському напрямку: дані ЗСУ

Тим часом у ЗСУ зазначили, що на Слобожанському напрямку ворог підтримує свої сили у стані бойової готовності та також розгорнув системи ППО. Мовиться саме про Бєлгородську область.

Немає поки активних дій ворога і на Ізюмському напрямку. Тут росіяни активно поповнюють запаси пального та боєприпасів.

Зверніть увагу! Вранці 9 травня у Генштабі повідомляли, що вороги готуються до наступу одразу на кількох напрямках. Мовиться про Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

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Втрати ворога у війні в Україні: останні новини

Станом на 10 травня ЗСУ ліквідували 26 000 російських окупантів та 1170 танків.

За добу українські захисники знищили 350 ворогів.

Також у досягненні українських воїнів знищення 199 літаків та 158 гелікоптерів, 12 кораблів та катерів.

В зоні ООС наші оборонці відбили численні атаки ворога та ліквідували понад 200 військових Росії.

9 травня 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" влаштувала свій "парад", проїхавшись на трофейній військовій техніці, яку відібрали від росіян.

Миколаївські десантники теж привітали російських військових з червоним днем календаря, спаливши ворожий "Тигр" разом з екіпажем.

Варто подивитись: ЗСУ влаштували "парад" на трофейній техніці