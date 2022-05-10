В Институте изучения войны говорят: россияне хотят помешать украинским контр-атакам вокруг Харькова. Войска врага не оставили попыток оцепить областной центр с севера и востока, несмотря на то, что на севере действуют только 3 батальонные тактические группы.

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В украинском Генштабе подтвердили накопление сил в Белгородской области

В украинском Генштабе ранее подтвердили эту версию. В Белгородской области, неподалеку от украинской границы, насчитали до 19 вражеских БТГр. Они могли бы пойти на укрепление "оси Харькова".

Еще на прошлой неделе представитель оборонного ведомства США заявил, что на прошлой неделе украинские войска отодвинули россиян почти на 48 километров восточнее Харькова. Речь шла об освобождении ВСУ Старого Салтова.

Ситуация на Слобожанском направлении: данные ВСУ

Между тем, в ВСУ отметили, что на Слобожанском направлении враг поддерживает свои силы в состоянии боевой готовности и также развернул системы ПВО. Речь именно о Белгородской области.

Нет пока активных действий врага и на Изюмском направлении. Здесь россияне активно пополняют запасы горючего и боеприпасов.

Обратите внимание! Утром 9 мая в Генштабе сообщали, что враги готовятся к наступлению на нескольких направлениях. Речь идет об Изюме – Барвенково и Изюме – Славянске.

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Потери врага в войне в Украине: последние новости

По состоянию на 10 мая ВСУ ликвидировали 26 000 российских оккупантов и 1170 танков.

За сутки украинские защитники уничтожили 350 врагов.

Также в достижении украинских воинов уничтожение 199 самолетов и 158 вертолетов, 12 кораблей и катеров.

В зоне ООС наши защитники отразили многочисленные атаки врага и ликвидировали более 200 военных России.

9 мая 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" устроила свой "парад", проехавшись на трофейной военной технике, отобранной у россиян.

Николаевские десантники тоже поздравили российских военных с красным днем календаря – сожгли "Тигр" вместе с экипажем.

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