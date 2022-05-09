Завдяки мужності наших героїв українська армія має у своєму розпорядженні більше танків, аніж мала до війни. Бійці ЗСУ ефективно нищать окупантів та скеровують на ворога його ж бойові машини.

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"Парад" на танках окупантів

93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр пообіцяла, що свій День Перемоги Україна святкуватиме в майбутньому. Наші воїни докладають максимальні зусилля та роблять усе можливе та неможливе для того, щоб ця дата настала якомога скоріше.

Також вони показали свій "парад" на противагу ворожому, який пройшов у Москві. Наші воїни влаштували показ трофейних російських танків, які вдалося відібрати у ворога та спрямувати проти нього самого.

"Парад" на трофейних танках росіян: фото

Війна Росії проти України: останні новини

Наші відважні десантники оновили лічильник втрат російських окупантів. Герої ЗСУ "привітали" ворога з 9 травня феєрверком з його ж техніки.

Росіяни продовжують успішно скорочувати кількість своїх "інноваційних" БПЛА "Орлан-10". Бійці Закарпатської бригади показали, як "вполювали" вже третього безпілотника.

У війні за Україну та її незалежність загинув ще один іноземний доброволець. Стало відомо про смерть нідерландця Рона Вогелара. Сталося це у бою з рашистами під Харковом. 55-річний герой загинув 4 травня.

Розвідникам стало відомо про те, що в російських окупантів завершуються запаси високоточних ракет. Тепер росіяни будуть застосовувати застарілі боєприпаси, які мають меншу вагу та легше перехоплюються силами ППО.

Існує ймовірність, що з "Азовсталі" вдалося врятувати не всіх цивільних, як про це повідомлялося раніше. Люди могли залишитися під завалами із заблокованими виходами. Провести рятувальну операцію та розібрати завали зараз немає змоги: росіяни попри домовленості про "режим" тиші знову почали штурм та бомбардування підприємства.

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