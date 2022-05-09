Благодаря мужеству наших героев украинская армия располагает большей частью танков, чем до войны. Бойцы ВСУ эффективно уничтожают оккупантов и направляют на врага его же боевые машины.

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"Парад" на танках оккупантов

93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр пообещала, что свой День Победы Украина будет праздновать в будущем. Наши воины прилагают максимальные усилия и делают все возможное и невозможное, чтобы эта дата наступила как можно скорее.

Также они показали свой "парад" в противовес вражескому, который прошел в Москве. Наши воины устроили показ трофейных российских танков, которые удалось отобрать у врага и направить против него самого.

"Парад" на трофейных танках россиян: фото

Война России против Украины: последние новости

Наши отважные десантники обновили счетчик потерь российских оккупантов. Герои ВСУ "поздравили" врага с 9 мая фейерверком по его же технике.

Россияне продолжают успешно сокращать количество своих "инновационных" БПЛА "Орлан-10". Бойцы Закарпатской бригады показали, как сбили уже третий беспилотник.

В войне за Украину и ее независимость погиб еще один иностранный доброволец. Стало известно о смерти нидерландца Рона Вогелара. Произошло это в бою с рашистами под Харьковом. 55-летний герой погиб 4 мая.

Разведчикам стало известно о том, что у российских оккупантов заканчиваются запасы высокоточных ракет. Теперь россияне будут применять устаревшие боеприпасы, которые имеют меньший вес и легче перехватываются силами ПВО.

Есть вероятность, что из "Азовстали" удалось спасти не всех гражданских, как об этом сообщалось ранее. Люди могли остаться под завалами с заблокированными выходами. Провести спасательную операцию и разобрать завалы сейчас нет возможности: россияне, несмотря на договоренности о "режиме" тишины, снова начали штурм и бомбардировку предприятия.

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