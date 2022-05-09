Об этом сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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В заваленных бункерах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские

По словам Жорина, мир не полностью отдает себе отчет, что в Мариуполе буквально происходит геноцид – россияне уже убили тысячи украинцев и сейчас пытаются прямо на глазах у всего мира уничтожить тех, кого они окружили. Экс-командир полка защитников Мариуполя рассказал, что появилась информация, что на "Азовстали" остаются гражданские люди .

Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще осталось живых людей и сколько их там было в общем. Поэтому сейчас мы не можем точно утверждать, сколько еще людей осталось на территории завода "Азовсталь",

– подчеркнул Жорин.

Военный добавил, что вместо того, чтобы реагировать и делать реальные вещи, мир сегодня снова очень хило наблюдает и реагирует , и, кажется, не понимает, что каждый час, пока они думают, наблюдают, там умирают люди. Это, по мнению Жорина, должно быть и на их совести.

К слову, экс-командир полка защитников Мариуполя отметил, что верит в возможность полностью эвакуировать медиков, раненых и военных из "Азовстали", иначе не видит никакого смысла.

Обратите внимание! Полное интервью с Максимом Жориным вскоре читайте на сайте 24 канала.

Актуальная ситуация в Мариуполе: коротко

Под Мариуполем русские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу тела горожан. Видео одного из таких массовых захоронений опубликовал Мариупольский городской совет. На нем видны сотни мешков, в которых, вероятно, лежат тела убитых мирных жителей. На фоне работает экскаватор, который, вероятно, выкапывает яму для братской могилы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила , что количество погибших гражданских жителей в Мариуполе может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

Между тем оккупанты заявили, что из полностью разрушенного Мариуполя они планируют сделать "курорт" . Такое циничное заявление осмелился сделать главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, впоследствии его также подхватили российские пропагандистские СМИ.