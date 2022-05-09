Про це повідомив екскомандир полку захисників Маріуполя Максим Жорін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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У завалених бункерах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні

За словами Жоріна, світ не повністю усвідомлює, що у Маріуполі буквально відбувається геноцид – росіяни вже вбили тисячі українців й зараз намагаються просто на очах у всього світу знищити тих, кого вони оточили. Екскомандир полку захисників Маріуполя розповів, що з'явилась інформація, що на "Азовсталі" досі залишаються цивільні люди.

Річ у тім, що є декілька обвалених бомбосховищ, які через постійні обстріли неможливо розблокувати й перевірити, скільки там взагалі людей залишилось живих й скільки їх там було загалом. Тому зараз ми не можемо точно стверджувати, скільки ще людей залишилось на території заводу "Азовсталь",

– наголосив Жорін.

Військовий додав, що замість того, щоб реагувати та робити реальні речі, світ сьогодні знову дуже кволо спостерігає та реагує, і, здається, не розуміє, що кожну годину, поки вони думають, спостерігають, там помирають люди. Це, на переконання Жоріна, має бути і на їхній совісті.

До слова, екскомандир полку захисників Маріуполя зазначив, що вірить у можливість повністю евакуювати медиків, поранених та військових з "Азовсталі", адже інакше не бачить жодного сенсу.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Максимом Жоріним читайте невдовзі на сайті 24 каналу.

Актуальна ситуація у Маріуполі: коротко

Під Маріуполем російські окупанти продовжують звозити до братської могили тіла містян. Відео одного з таких масових поховань опублікувала Маріупольська міська рада. На ньому видно сотні мішків, у яких, ймовірно, лежать тіла вбитих мирних мешканців. На тлі працює екскаватор, який, ймовірно, й викопує яму для братської могили.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що кількість загиблих цивільних мешканців у Маріуполі може бути значно більшою, аніж 20 тисяч.

Тим часом окупанти заявили, що зі вщент зруйнованого Маріуполя вони планують зробити "курорт". Таку цинічну заяву насмілився зробити ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, згодом її також підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

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