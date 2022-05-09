Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що із такою цинічною заявою виступив ватажок бойовиків Денис Пушилін.

До речі Під Маріуполем російські окупанти продовжують звозити до братської могили тіла містян

Пушилін зухвало ставить собі "задачу" зробити Маріуполь містом-курортом. Цю заяву також підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

Я так розумію, ватажок Пушилін вже 9 травня відсвяткував на повну, бо навіть мій сарказм в ступорі,

– написав Андрющенко.

До слова, загарбники зігнали завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів, щоб створити видимість параду в Маріуполі. До міста привезли вічний вогонь з Москви. Однак самих маріупольців на цьому святі на кістках не було. Окупантам не вдалось "зазомбувати" українців.

На що окупанти перетворили Маріуполь

Окупанти від перших днів війни взяли місто у блокаду. Однак українські захисники мужньо боронили його, тривали важкі бої. Загарбників не зупиняло навіть те, що в Маріуполі було дуже багато мирних жителів. У місті не залишилось жодного вцілілого будинку.

Наразі єдине місце, яке їм не вдалося захопити – територія заводу "Азовсталь". Ці бункери прихистили кілька сотень цивільних, які жили поруч. Крім того, там були бійці батальйону "Азов" та морські піхотинці. На початку травня вдалося вивести всіх мирних мешканців звідти.

Росіяни знущались з цивільних, намагаючись приховати сліди своїх злочинів. Вони притягли у місто мобільні крематорії, щоб спалювати тіла вбитих. Частину загиблих поховали у великій братській могли в селищі Мангуш, що на захід від міста в сторону Бердянська.

За даними омбудсменки з прав людини Людмили Денісової, у Маріуполі загинуло значно більше, аніж 20 тисяч людей. Зауважимо, що за 2 місяці війни росіяни вбили більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки окупації під час Другої світової.

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