Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что с таким циничным заявлением выступил главарь боевиков Денис Пушилин.

Кстати Под Мариуполем российские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу тела горожан

Пушилин вызывающе ставит себе "задачу" сделать Мариуполь городом-курортом. Это заявление также было подхвачено российскими пропагандистскими СМИ.

Я так понимаю, главарь Пушилин уже 9 мая отпраздновал по полной, потому что даже мой сарказм в ступоре,

– написал Андрющенко.

К слову, захватчики согнали завезенных "волонтеров единороссов" и коллаборантов, чтобы создать видимость парада в Мариуполе. В город привезли вечный огонь из Москвы. Однако самих мариупольцев в этом празднике на костях не было. Оккупантам не удалось "зозомбировать" украинцев.

В что оккупанты превратили Мариуполь

Оккупанты с первых дней войны взяли город в блокаду. Однако украинские защитники мужественно защищали его, продолжались тяжелые бои. Захватчиков не останавливало даже то, что в Мариуполе было очень много мирных жителей. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома.

Пока единственное место, которое им не удалось захватить – территория завода "Азовсталь". Эти бункеры приютили несколько сотен гражданских, живших рядом. Кроме того, там находились бойцы батальона "Азов" и морские пехотинцы. В начале мая удалось вывести всех мирных жителей.

Русские издевались над гражданскими, пытаясь скрыть следы своих преступлений. Они притащили в город мобильные крематории, чтобы сжигать тела убитых. Часть погибших похоронили в большой братской могли в поселке Мангуш, к западу от города в сторону Бердянска.

По данным омбудсменки по правам человека Людмилы Денисовой, в Мариуполе погибло гораздо больше, чем 20 тысяч человек. Заметим, что за два месяца войны россияне убили больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года оккупации во время Второй мировой.

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