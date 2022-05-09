Відео з одного з таких масових поховань у братській могилі опублікувала Маріупольська міська рада. Мова йде про територію у селищі Виноградне (передмістя Маріуполя).

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"Окупанти святкують День Перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне. Сектор захоронення суттєво збільшився", – написали у міській раді.

На відео видно сотні мішків, де, скоріш за все, тіла вбитих мирних мешканців міста. Навколо – чимала територія з похованнями. При цьому тіла ховають у братських могилах один поруч з одним, встановлюючи близько стовпці з іменами загиблих.

У той час на фоні працює екскаватор. Ймовірно, саме він викопує нову яму для ще однієї братської могили маріупольців.

"В 1945-му наші прадіди перемогли фашизм. Думали, що остаточно. Але 77 років потому потворна антилюдська ідеологія відродилася вже в образі рашизму", – йдеться в описі до відео.

Відео масових поховань поблизу Маріуполя

Масове вбивство цивільних у Маріуполі

Скільки саме загинуло мирних мешканців Маріуполя за час війни достеменно сказати поки важко. Адже місто перебуває під російською окупацію.

Будинки у місті майже всі зруйновані. Відтак чимало жителів Маріуполя була змушена покинути місто, щоб шукати прихисток та дах над головою.

При цьому саме місто з початку війни опинилося під постійними обстрілами зі сторони окупантів. А коли їм вдалося зайти в місто, то загарбники, не ховаючись, стріляли по житлових будинках.

Під час однієї з атак на місто, росіяни скинули потужну авіабомбу на будівлю драмтеатру, який став прихистком для мирних мешканців. За попередніми даними, загинуло щонайменше 300 осіб. Хоча їх кількість може бути значно більша, адже чимало могло померти під завалами.

Маріуполь майже повністю опинився під російською окупацією. Єдине місце, яке їм не вдалося захопити – територія заводу "Азовсталь". Там ховалися мирні мешканці з навколишніх будинків. А також бійці батальйону "Азов" та морські піхотинці. Вони там перебували понад два місяці. І лише на початку травня вдалося вивести мирних мешканців звідти.

Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів. Відтак у місті працюють крематорії.

Частину загиблих мешканців Маріуполя поховали у великій братській могли в селищі Мангуш, що на захід від міста в сторону Бердянська. Скільки там поховано людей – теж поки невідомо.

За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, кількість загиблих цивільних у Маріуполі може бути значно більше, аніж 20 тисяч.

Проблема полягає і в тому, що чималу кількість мешканців Маріуполя вивозять до Росії. Частину з них відправляють у далекі та депресивні російські регіони. В них забирають документи, а також забороняють покидати територію Росії. За попередніми даними, таких українців є понад один мільйон, з них 200 тисяч – діти.