Про це 9 травня повідомили на фейсбук-сторінці повідомили Сили оборони Запорізького краю. Крім того, захисники поділилися фотографіями підбитої "пташки".

До теми На Одещині ППО відправила на дно моря ворожий безпілотник "Орлан"

Українці б'ють рекорди зі знищення ворожих безпілотників

Останніми днями командування Повітряних Сил ЗСУ звітує про рекордні кількості збитих "Орланів" за добу. Станом на 9 травня наші захисники знищили 377 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Причому 17 – лише за 8 травня.

Сьогоднішній день теж багатий на улов. Раніше про ліквідований "Орлан" вже розповіли в ОК "Південь". Наша оборона збила апарат, коли той проводив розвідку на Одещині.



Ще один збитий "Орлан" / Фото Сили оборони Запорізького краю

На вечір аналогічною новиною поділилися штурмовики Закарпатської бригади.