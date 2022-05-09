Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва – ДШВ ЗС України, повідомила про це та показала фотографії втрат росіян.

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Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні,

– написали у повідомленні.

Українські бійці героїчно захищають свою Батьківщину та її народ від російських окупантів. Країна-агресорка вирішила повторити "успіх" гітлерівської Німеччини, проте українській народ зупинить цю терористичну машину, яка невпинно рухається у прірву пекла.

Фотографія знищеної броньованої машини "Тигр" / фото з фейсбуку

Фотографії вбитих російських загарбників / фото з фейсбуку

Втрати ворога станом на 9 травня:

особовий склад – 25 650 (+150)

танків – 1 145 (+15),

бойових броньованих машин – 2 764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

Спеціальна техніка – 41 (+2).

Крилаті ракети – 94 (+2).

Успіхи Збойних Сил України: коротко

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