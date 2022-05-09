Служба по связям с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева – ДШУ ВС Украины, сообщила об этом и показала фотографии потерь россиян.
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Вот так Николаевские десантники поздравили российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Уничтожена дежурная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине,
– написали в сообщении.
Украинские бойцы героически защищают свою Родину и ее народ от русских оккупантов. Страна-агрессор решила повторить "успех" гитлеровской Германии, однако украинский народ остановит эту террористическую машину, которая неустанно двигается в бездну ада.
Фотография уничтоженной бронированной машины "Тигр" / фото из фейсбука
Фотографии убитых российских захватчиков / фото из фейсбука
Потери врага по состоянию на 9 мая:
- личный состав – 25 650 (+150)
- танков – 1145 (+15),
- боевых бронированных машин – 2 764 (+23),
- артиллерийских систем – 513 (+4),
- РСЗО – 185 (+6),
- средства ПВО – 87 (+1),
- самолетов – 199 (+0),
- вертолетов – 158 (+2),
- автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),
- корабли / катера – 12 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
- Специальная техника – 41 (+2).
- Крылатые ракеты – 94 (+2).
Успехи Вооруженных Сил Украины: коротко
- Сегодня, 9 мая, 30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Острожского показала видео, где украинские защитники четко и слаженно сожгли танк России из "Джавелина".
- Вооруженные Силы Украины разбили еще одну колонну танков оккупантов в Харьковской области. Из них два танка уцелели, поэтому они стали трофеем украинских бойцов.
- Защитники 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
- Недавно украинские войска мощно ударили по позициям захватчиков в Николаевской области. Они разбили вражеский склад боеприпасов – сгорело ориентировочно 20 единиц техники.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля уничтожили 2 вражеских боевых машины пехоты.
- Военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова показали видео филигранного уничтожения вражеской бронетехники. В целях безопасности место не сообщают.
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