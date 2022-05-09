Служба по связям с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева – ДШУ ВС Украины, сообщила об этом и показала фотографии потерь россиян.

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Вот так Николаевские десантники поздравили российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Уничтожена дежурная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине,

– написали в сообщении.

Украинские бойцы героически защищают свою Родину и ее народ от русских оккупантов. Страна-агрессор решила повторить "успех" гитлеровской Германии, однако украинский народ остановит эту террористическую машину, которая неустанно двигается в бездну ада.

Фотография уничтоженной бронированной машины "Тигр" / фото из фейсбука

Фотографии убитых российских захватчиков / фото из фейсбука

Потери врага по состоянию на 9 мая:

личный состав – 25 650 (+150)

танков – 1145 (+15),

боевых бронированных машин – 2 764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

РСЗО – 185 (+6),

средства ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),

корабли / катера – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты – 94 (+2).

Успехи Вооруженных Сил Украины: коротко

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