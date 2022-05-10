Советник главы ОП рассказал, что ракеты типа Х-22 – старое советское изделие еще 60-х годов. Круговая вероятная ошибка отклонения составляет 200 – 300 метров. Поэтому существует большая угроза попадания в гражданские объекты.

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Россия экономит высокоточное оружие, – Арестович

Вместе с тем россияне используют современные ракеты "Кинжал", выпускаемые из самолетов МиГ-31.

Применение одновременно самых древних (и самых опасных) и самых современных ракет показывает, что у них пошла экономия высокоточных ракет, занимающих нишу между "старым ломом" и небольшим количеством самого современного оружия,

– объяснил Арестович.

Из этого можно сделать несколько выводов: будет больше промахов и соответственно попаданий в жилые кварталы из-за Х-22. Не будет возможности перехватить ракеты "Кинжал", ведь они гиперзвуковые. Это может создать "психологическую картинку массового ракетного террора".

Ракетные атаки имеют целью создать общий отрицательный фон.

Одна из целей массовых ракетных атак – создать общий негативный фон. Это раньше происходило и в Германии во время массовых бомбардировок, и в обстрелах Израиля.

Какой выход? Не пренебрегайте воздушной тревогой, особенно если вы живете возле объектов критической инфраструктуры и военных объектов,

– посоветовал Арестович.

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В Пентагоне говорят, что России не хватает высокоточного оружия

Согласились с мнением Арестовича и в Пентагоне. 9 мая высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США заявил, что Россия действительно испытывает проблемы в поставках высокоточных боеприпасов. Об этом свидетельствует то, что удары по Мариуполю наносят неуправляемыми бомбами.

Как ситуация с украинским вооружением: последние новости

Накануне Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это позволит поставки вооружения Киеву в неограниченном количестве.

В Пентагоне говорят, что большинство гаубиц Украине уже передали, а также более 100 тысяч боеприпасов к ним.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что конкретизировать он не может, однако западное оружие уже поставляется и работает на фронте.

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