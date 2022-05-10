Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона. Санкции оказали большое влияние на экспортный контроль, особенно это касается электронных компонентов.

На тему Байдена беспокоит, что у Путина уже нет возможности выйти из войны

Россияне били по Мариуполю неуправляемыми бомбами

Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей неуправляемых бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов,

– объяснил представитель Пентагона.

Между тем, США активно поставляют вооружение Украине, как и другие страны-партнеры. Так только за предыдущие сутки украинцам поступило 13 поставок с вооружением. О дополнительной военной поддержке сделал запрос президент Джо Байден. Речь идет о 5 миллиардах долларов.

В США надеются согласовать дополнительную военную поддержку уже в мае

Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы иметь возможность продолжать поддержку непрерывно,

– сказал представитель Пентагона.

В Минобороны США рассказали, что уже доставили большинство заявленных гаубиц Украине и более сотни тысяч снарядов для них. В настоящее время украинские военные проходят интенсивные учения по использованию нового оружия.

Читайте также Россия годами не слушала слов, и теперь слушает оружие, – Резников

Российские военные "не слишком продвинулись"

В Пентагоне за последние сутки не видели значительного продвижения российских военных. Также не заметно признаков того, что в России будет произведена мобилизация и будет собрано больше сил.

Байден подписал исторический закон о ленд-лизе: коротко

Вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Глава Белого дома подчеркнул, что ленд-лиз применили во время Второй мировой войны, однако сейчас его Европа нуждается не меньше.

По мнению Байдена, ленд-лиз является затратным, однако "укрываться от России еще более затратно".

В ответ президент Зеленский поблагодарил своего американского коллегу и назвал этот шаг историческим.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ленд-лиз позволит сделать снабжение оружием неограниченным.

Узнайте больше: Байден подписал закон о ленд-лизе