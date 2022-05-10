Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона. Санкции оказали большое влияние на экспортный контроль, особенно это касается электронных компонентов.
На тему Байдена беспокоит, что у Путина уже нет возможности выйти из войны
Россияне били по Мариуполю неуправляемыми бомбами
Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей неуправляемых бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов,
– объяснил представитель Пентагона.
Между тем, США активно поставляют вооружение Украине, как и другие страны-партнеры. Так только за предыдущие сутки украинцам поступило 13 поставок с вооружением. О дополнительной военной поддержке сделал запрос президент Джо Байден. Речь идет о 5 миллиардах долларов.
В США надеются согласовать дополнительную военную поддержку уже в мае
Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы иметь возможность продолжать поддержку непрерывно,
– сказал представитель Пентагона.
В Минобороны США рассказали, что уже доставили большинство заявленных гаубиц Украине и более сотни тысяч снарядов для них. В настоящее время украинские военные проходят интенсивные учения по использованию нового оружия.
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Российские военные "не слишком продвинулись"
В Пентагоне за последние сутки не видели значительного продвижения российских военных. Также не заметно признаков того, что в России будет произведена мобилизация и будет собрано больше сил.
Байден подписал исторический закон о ленд-лизе: коротко
- Вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
- Глава Белого дома подчеркнул, что ленд-лиз применили во время Второй мировой войны, однако сейчас его Европа нуждается не меньше.
- По мнению Байдена, ленд-лиз является затратным, однако "укрываться от России еще более затратно".
- В ответ президент Зеленский поблагодарил своего американского коллегу и назвал этот шаг историческим.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ленд-лиз позволит сделать снабжение оружием неограниченным.
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