Россия услышит оружие мира

Об этом написал министр обороны Алексей Резников. Очевидно, причиной этого заявления является подписание ленд-лиза американским президентом.

Внимание Мы снова вместе победим, – Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе

Годами агрессор не слушал слов, поэтому теперь слушает оружие всего цивилизованного мира,

– отметил Резников.

Ранее Алексей Резников заявил, что ленд-лиз для Украины свидетельствует: США верят в ее победу над Россией. Принятие закона о ленд-лизе министр назвал фактически участием в войне, в то же время без привлечения военных.

Резников вспомнил, как во время Второй мировой войны решение США вступить в войну против Гитлера изменило историю. Тогда помочь Штатам призвал Уинстон Черчилль. В этот раз во время войны России с Украиной это сделал Владимир Зеленский.

Важно! Ленд-лиз позволит поставлять Украине необходимое вооружение, транспортные средства, продовольствие по упрощенной процедуре.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Американский президент заверил в поддержке Штатами Украины, несмотря на то, что некоторые шаги затратны. Впрочем, попытки спрятаться от российской агрессии – нанесут еще больше затрат.

Джо Байден добавил, что Европа сейчас нуждается в большей помощи, чем 77 лет назад, ведь путинская война имеет целью разрушить не только демократическое будущее Украины, но и всю Европу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принятие ленд-лиза – это исторический шаг, и мы обязательно победим.

К слову, американский президент после подписания закона призвал Конгресс как можно быстрее одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине.

Байден отметил, что некоторые шаги затратны. В то же время, скрываться от агрессии России – еще более затратно.

Важно – Байден подписал ленд-лиз для Украины: смотрите видео