Россия услышит оружие мира
Об этом написал министр обороны Алексей Резников. Очевидно, причиной этого заявления является подписание ленд-лиза американским президентом.
Внимание Мы снова вместе победим, – Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе
Годами агрессор не слушал слов, поэтому теперь слушает оружие всего цивилизованного мира,
– отметил Резников.
Ранее Алексей Резников заявил, что ленд-лиз для Украины свидетельствует: США верят в ее победу над Россией. Принятие закона о ленд-лизе министр назвал фактически участием в войне, в то же время без привлечения военных.
Резников вспомнил, как во время Второй мировой войны решение США вступить в войну против Гитлера изменило историю. Тогда помочь Штатам призвал Уинстон Черчилль. В этот раз во время войны России с Украиной это сделал Владимир Зеленский.
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
- Американский президент заверил в поддержке Штатами Украины, несмотря на то, что некоторые шаги затратны. Впрочем, попытки спрятаться от российской агрессии – нанесут еще больше затрат.
- Джо Байден добавил, что Европа сейчас нуждается в большей помощи, чем 77 лет назад, ведь путинская война имеет целью разрушить не только демократическое будущее Украины, но и всю Европу.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принятие ленд-лиза – это исторический шаг, и мы обязательно победим.
- К слову, американский президент после подписания закона призвал Конгресс как можно быстрее одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине.
- Байден отметил, что некоторые шаги затратны. В то же время, скрываться от агрессии России – еще более затратно.
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