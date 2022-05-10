Росія почує зброю світу
Про це написав міністр оборони Олексій Резніков. Очевидно, причиною цієї заяви є підписання ленд-лізу американським президентом.
Увага Ми знову разом переможемо, – Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз
Роками агресор не слухав слів, тож тепер слухає зброю всього цивілізованого світу,
– зазначив Резніков.
Раніше Олексій Резніков заявив, що ленд-ліз для України свідчить: США вірять у її перемогу над Росією. Ухвалення закону про ленд-ліз міністр назвав фактично участю у війні, водночас без залучення військових.
Резніков пригадав, як під час Другій світової війни рішення США вступити у війну проти Гітлера змінило історію. Тоді допомогти Штати закликав Вінстон Черчилль. Цього разу під час війни Росії з Україною це зробив Володимир Зеленський.
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України
- Американський президент запевнив у підтримці Штатами України, попри те, що деякі кроки є витратними. Втім намагання сховатися від російської агресії – завдадуть ще більше витрат.
- Джо Байден додав, що Європа зараз потребує більшої допомоги, ніж 77 років тому, адже путінська війна має на меті зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й всю Європу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення ленд-лізу – це історичний крок і ми обов'язково переможемо.
- До слова, американський президент, після підписання закону, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити запит на виділення 33 мільярдів доларів допомоги Україні.
- Байден зауважив, що деякі кроки є витратними. Водночас ховатися від агресії Росії – ще більш витратно.
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