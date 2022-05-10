Після підписання історичного та важливого документу для нашої держави, Джо Байден передав ручку, якою зробив підпис, Вікторії Спартц, передає 24 канал.

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Вона – перша етнічна українська конгресвумен від Республіканської партії.

Відомо, що для підписання закону про ленд-ліз Байден скористався тією ж ручкою, якою це було зроблено востаннє – у 1941 році, під час Другої світової війни.

Що говорив Байден після підписання ленд-лізу

Під час підписання Байден наголосив, що цей документ надає важливу допомогу українському народу у боротьбі за демократію та свободу. Президент США констатував, що Росія вчиняє справжні звірства в Україні.

Також глава Штатів додав, що деякі кроки є витратними, але ховатися від агресії Росії буде ще витратніше.

Президент США також нагадав, що ленд-ліз востаннє застосовували ще під час Другої світової війни. Тоді Штати постачали зброю у Європу й допомагали країнам-союзницям побороти нацистів. Але цього разу Європа ще більше потребує допомоги, а підтримка України є важливою для всіх, адже Путінська війна захотіла зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й Європи.

Чому ленд-ліз важливий для України

Підписання закону дозволяє президенту США отримувати розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Сполучені Штати відтепер зможуть постачати зброю, транспорт та продовольство за спрощеною та пришвидшеною процедурою. Палата представників США схвалила документ ще 28 квітня, вчора ж, 9 травня, його підписав Джо Байден.

Ленд-ліз дозволить американській владі "позичити" Україні необхідну зброю і не тільки. А ми зможемо користуватись озброєнням "поки воно потрібно, і поки не зламається".

Оплата за таку оренду, зокрема озброєння, символічна, але усі деталі повернення чи оплати будуть обговорюватись після війни.

Реакція українських політиків на підписання закону про ленд-ліз

Зеленський ввечері 9 травня подякував Байдену та американському народу за підтримку України у боротьбі за свободу та майбутнє. Український лідер наголосив, що перемога обов'язково буде, а підписання закону про ленд-ліз – історичний крок. Глава України переконаний, що Україна знову разом переможе та захистить демократію у світі як і 77 років тому.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія роками не слухала слів, тож тепер слухає зброю всього цивілізованого світу.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що підписання закону є дуже важливим для нашої держави. Він зазначив, що тепер постачання американської зброї Україні не матиме жодних обмежень, а під час Другої світової війни саме ленд-ліз став одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом.

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