Про це повідомив 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він пригадав, як раніше західні політики ледь не потурали Путіну, оскільки боялись його.

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До прикладу, на початку російсько-української війни Джо Байден довго перелічував, чого США не робитимуть (не вводитимуть війська в Україну і так далі). Однак зараз президент США навпаки розповідає, як вони діятимуть.

Ніхто вже не боїться Путіна

Як пояснив Піонтковський, хоч із запізненням, але зараз американські політики зрозуміли необхідність підтримки України. Крім того, нарешті позбулись ядерного шантажу президента Росії.

Американці скинули з себе ядерний шантаж. Нехай Путін боїться. Дивлячись на політиків США, помітно, що вони навіть рухатись по-іншому стали, більше розкуто та вільно,

– заявив публіцист.

Удар у відповідь

Як зазначив Піонтковський, Путіну нарешті пояснили – якщо він тільки замахнеться чи навіть подумає про використання ядерної зброї, ніхто не збирається капітулювати. Тобто США ударять у відповідь.

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Мовляв, там створили навіть спеціальний новий вид озброєння для малих тактичних боєголовок, які володіють проникаючою здатністю досягнути будь-якого бункера. Водночас американська розвідка завжди матиме необхідні координати.

Персональне стримування

За словами Піонтковського, американці дещо змінили концепцію ядерного стримування. Тобто раніше працювала доктрина взаємної гарантії знищення, що означає 100% ядерний удар у відповідь, який за 1 раз може вбити мільйони людей.

Виявилось, що для Путіна таке стримування не працює, оскільки для таких, як він, потрібно інше – персональне. Тоді США пояснили йому, що у випадку такого удару, дуже швидко загине він сам,

– зауважив публіцист.

У Росії зрозуміли загрозу

Як підкреслив Піонтковський, у Москві це зрозуміли. Останнім часом на російському телебаченні знизився градус ядерної риторики. Водночас стало лунати все більше заяв, що наносити такий удер Росія ніколи не буде.

Тобто Путін зовсім "голий". Його ядерну карту побили. Це перше нове одкровення для нього, а друге, що не тільки НАТО сильніша за російську армію, але й навіть українські військові. Це нищівний удар,

– наголосив він.

Водночас Піонтковський нагадав, що вже незабаром в українських військових буде найсучасніша зброя, тому ситуація Росії знову тільки погіршиться.

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"По-моєму, він (Путін – 24 канал) розуміє, що виходу немає. У такому стані диктатори довго не тримаються при владі", – зазначив Піонтковський.

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